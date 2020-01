'PSV versnelt onderhandelingen in Milaan en brengt spoedig eerste bod uit'

PSV wordt de afgelopen week nadrukkelijk in verband gebracht met Ricardo Rodriguez.

De 27-jarige Zwitserse vleugelverdediger bevindt zich op een zijspoor bij en mag vertrekken, terwijl de Eindhovenaren graag nog een linksback aan de selectie willen toevoegen. Volgens La Gazzetta dello Sport worden de onderhandelingen tussen en AC Milan over Rodriguez in de komende dagen 'versneld'.

Voorlopig heeft PSV nog geen bod neergelegd bij AC Milan op Rodriguez. De roze sportkrant verwacht echter dat de Eindhovenaren in de komende dagen al een concrete aanbieding zullen uitbrengen in Milaan.

Zaakwaarnemer Gianluca Di Domenico bevestigde eerder al dat er gesproken werd over een dienstverband bij PSV. Rodriguez heeft bij i Rossoneri nog een contract tot medio 2021, maar mag momenteel uitkijken naar een andere club. Onder de nieuwe trainer Stefano Pioli speelde hij pas 45 minuten, waardoor hij dit seizoen pas vijf wedstrijden achter zijn naam heeft staan en er een einde aan de samenwerking lijkt te gaan komen.

Het is onduidelijk wat voor bedrag AC Milan wenst te ontvangen voor Rodriguez. Tuttosport wist vrijdag te melden dat i Rossoneri mikken op een transfersom van tien miljoen euro.

Overigens is PSV niet de enige gegadigde in de strijd om Rodriguez, want hij geniet tevens belangstelling van , verschillende -clubs en . De 71-voudig Zwitsers international ziet er echter weinig in om in de tweede seizoenshelft tegen degradatie te gaan spelen, waardoor the Hornets de minste papieren lijken te hebben.

Rodriguez speelt sinds 2017 voor AC Milan, dat tweeënhalf jaar geleden vijftien miljoen euro overmaakte naar voor de vleugelverdediger. In zijn eerste twee jaar in Milaan was de Zwitser een vaste waarde in Milaan, maar dit seizoen verdween hij mede door de komt van Theo Hernández naar de reservebank.

Rodriguez speelde sinds de zomer van 2017 totaal 93 officiële wedstrijden voor AC Milan, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 5 assists.