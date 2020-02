PSV verkoopt Gastón Pereiro en wendt transfervrij vertrek af

PSV heeft Gastón Pereiro met de nodige moeite verkocht aan Cagliari, zo bevestigt de Serie A-club via de officiële kanalen.

De 24-jarige Uruguayaan heeft op Sardinië een contract tot medio 2024 ondertekend. en Cagliari doen geen mededelingen over de betaalde transfersom, maar diverse Nederlandse media gaan uit van een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Vrijdagavond berichtte het ED nog dat er bij PSV enige zorg was of de overgang nog wel op tijd zou worden afgerond, maar dat is dus toch gelukt. Pereiro was al lange tijd op weg naar de uitgang in het Philips Stadion, maar zijn transfer had nogal wat voeten in de aarde.

Zaakwaarnemer Paco Casal lag afgelopen zomer al dwars bij een overgang van Pereiro naar Spartak Moskou en de belangenbehartiger ging eerder in januari ook liggen voor een transfer naar FC Cincinnati, waar trainer Ron Jans aan het roer staat.

Omdat Pereiro over een aflopend contract beschikte bij PSV, vreesden de Eindhovenaren dat de aanvallende middenvelder transfervrij de deur uit zou lopen.

Daar kwam vlak voor het sluiten van de winterse transferperiode verandering in, toen Cagliari zich plotseling meldde met een concreet aanbod. PSV kwam tot een akkoord met de verrassende nummer zes van Italië, en ook Pereiro en zijn gevolg bereikten overeenkomst.

PSV lijdt flink verlies op de Zuid-Amerikaan, want de Eredivisionist telde in de zomer van 2015 6,5 miljoen neer om Pereiro over te nemen van Nacional. In totaal was Pereiro goed voor 118 optredens in de , waarin hij 44 keer doel trof.

Dit seizoen zat de linkspoot bijna uitsluitend op de reservebank: Pereiro kwam in het seizoen 2019/20 tot vier Eredivisie-optredens en twee doelpunten.