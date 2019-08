'PSV-verdediger heeft drie opties op tafel liggen'

PSV staat open voor een vertrek van Trent Sainsbury, die in Eindhoven weinig speeltijd krijgt.

Sainsbury werd een jaar geleden door overgenomen van Jiangsu Suning, maar de verdediger kwam in zijn eerste seizoen in Eindhovense dienst niet verder dan een handvol optredens in de . In de net gestarte voetbaljaargang lijkt de kans op speeltijd voor de 27-jarige Sainsbury opnieuw beperkt.

Het Eindhovens Dagblad weet dinsdagochtend te melden dat de verdediger op dit moment drie opties op tafel heeft liggen. Zijn zaakwaarnemer Tony Rallis heeft aan de lokale krant bevestigd dat het Israëlische Maccabi Haifa een van de clubs met interesse in zijn cliënt is. Sainsbury werd onlangs ook in verband gebracht met het Saoedische Al Nassr, maar deze geruchten worden door Rallis naar het rijk der fabelen verwezen.

Een langer verblijf in het Philips Stadion behoort overigens ook nog tot de mogelijkheden: Sainsbury geldt als een 'gewaardeerd selectielid' en hoeft daarom niet per se te vertrekken. Vanwege zijn gebrek aan perspectief op speeltijd werken zijn zaakwaarnemer en zijn werkgever nu echter toch aan een oplossing.

PSV is met Nick Viergever, de weer teruggekeerde Daniel Schwaab en nieuwkomers Timo Baumgartl en Olivier Boscagli, die als vleugelverdediger ook centraal uit de voeten kan, goed voorzien voor het hart van de defensie.

Derrick Luckassen staat eveneens nog onder contract in Eindhoven, al lijkt ook hij uit te mogen kijken naar een nieuwe club.