PSV verbreekt alle banden met dubieuze sponsor: "Het is een optelsom"

PSV trekt per direct de stekker uit de samenwerking met sponsor Investous, zo meldt de Eindhovense club woensdagmiddag via de officiële kanalen.

Het internetbedrijf raakte in opspraak door de uitzending van Opgelicht van dinsdagavond waarin werd vermeld dat de -sponsor nepadvertenties gebruikte waarbij investeerders in sommige gevallen voor 800.000 euro werden gedupeerd. PSV verwijst naar reputatieschade als ontbindende voorwaarde in het contract met Investous.

"Het is voor ons een optelsom", laat persvoorlichter Thijs Slegers weten aan het Eindhovens Dagblad . "Na de eerste klachten hebben we al contact gezocht met het bedrijf maar inmiddels ligt er ook minimaal één aangifte bij de politie en is er dus ook sprake van reputatieschade bij ons. Dat laatste is een ontbindende clausule in het contract. We hebben Investous inmiddels gesommeerd om alle verwijzingen naar PSV van de website te halen en niet meer met ons te adverteren." Alle reclame-uitingen van Investous in het Philips Stadion worden ook zo snel mogelijk verwijderd.

PSV liet eerder deze woensdag nog weten dat de samenwerking met Investous niet op de tocht stond, al was men op de burelen op de hoogte van enkele klachten van investeerders over de praktijken van het internetbedrijf.

PSV meldt op de website dat alle klachten zeer serieus worden genomen, maar dat tevens de kans bestaat dat niet alle gedupeerden volledig worden terugbetaald. Een van de klachten heeft ertoe geleid dat er aangifte is gedaan tegen Investous, dat een overeenkomst had met PSV tot eind 2020.

Investous kwam voor de eerste keer negatief in het nieuws toen mediamagnaat John de Mol eerder dit jaar een rechtszaak aanspande tegen het bedrijf. De afbeelding van De Mol was namelijk te zien in Facebook-advertenties waarin hij uitlegt hoe hij miljoenen had verdiend met het handelen in bitcoins. Ook onder meer ondernemer Jort Kelder en zanger Waylon werden door Investous gebruikt voor nepartikelen met onbetrouwbare internetmakelaars.