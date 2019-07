PSV troeft concurrentie af en haalt gewenste versterking in huis

Olivier Boscagli gaat spelen voor PSV. De club meldt via de officiële kanalen dat de linksback annex centrumverdediger overkomt van OGC Nice.

De Eindhovenaren betalen Nice naar verluidt tussen de één en twee miljoen euro. Boscagli heeft voor vier jaar getekend bij , dat met de transfer onder meer het Franse AS aftroeft.



Angeliño vertrok deze zomer naar , waardoor PSV op zoek moest naar een nieuwe linkervleugelverdediger. Na moeizame onderhandelingen wist de club Toni Lato voor een seizoen te huren van . Trainer Mark van Bommel wilde echter meer opties achterin en hoopte op nog een verdedigende versterking.



Met de komst van Boscagli lijkt de nummer twee van het afgelopen -seizoen geen verdedigers meer te halen. De 21-jarige Fransman, die vorig seizoen in dertien competitiewedstrijden voor OGC Nice in actie kwam, kan zowel als linksback als centrumverdediger fungeren. Boscagli geldt in Eindhoven als concurrent van onder anderen Lato en Nick Viergever."Olivier is een talentvolle, veelzijdige speler", typeert technisch manager John de Jong op de clubsite de aankoop. "En zijn leeftijd leert dat er nog volop groeipotentie aanwezig is. We volgen hem al lange tijd. Gezien de ontwikkelingen in onze selectie was nu het moment aangebroken om door te pakken. We streven er naar om drie linksbenige verdedigers in de selectie te hebben. Met het aantrekken van Olivier is dat gelukt." Boscagli zelf is blij met zijn nieuwe uitdaging. "Ik zie dit als een mooie stap in mijn ontwikkeling. "Bij PSV spelen we normaal gesproken altijd om de titel en Europees voetbal. Daar kijk ik erg naar uit."