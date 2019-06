'PSV troeft Ajax en Barcelona af in strijd om Willem II-huurling'

PSV mengt zich ook in de strijd om Diego Palacios, zo meldt Sport donderdag.

Volgens de Spaanse krant hebben de Eindhovenaren momenteel de beste papieren om de Ecuadoriaan te contracteren. De vleugelverdediger van SD Aucas werd eerder deze donderdag door El Télegrafo in verband gebracht met een mogelijke overgang richting .

Mundo Deportivo meldde woensdag dat ook in de markt is voor Palacios. De linksback zou dan dezelfde route als Ludovit Reis moeten volgen. De negentienjarige middenvelder liet onlangs achter zich voor een driejarig contract in het Camp Nou, maar sluit in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij het B-elftal.



Palacios speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor . De net als Reis pas negentienjarige verdediger kwam tot 27 wedstrijden in de . Daarnaast deed de Zuid-Amerikaan mee in de finale van de TOTO , waarin de Tricolores met ruime cijfers verloren van Ajax (0-4). Zijn contract bij Aucas loopt door tot medio 2023.