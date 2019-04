PSV treft wéér ex-PSV'er in doel aan: "Kwestie van liefde uitschakelen"

Remko Pasveer vormde afgelopen weekeinde een obstakel voor PSV in het Eredivisie-duel tussen Vitesse en de regerend landskampioen uit Eindhoven (3-3).

Komende zondag treedt de gedeeld koploper van de wederom aan tegen een ploeg met een voormalig 'er onder de lat: , met Nigel Bertrams. Zijn hele familie is fan van PSV.

Bertrams doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar hij kwam niet verder dan één optreden in de hoofdmacht in oktober 2013: een bekerduel met Kerkrade (1-3 verlies). "Zondag telt alleen mijn prestatie voor het team en is het gewoon een kwestie van de liefde uitschakelen. Dat is in een wedstrijd prima vol te houden", weet de voormalig PSV-doelman uit eigen ervaring. Hij stond immers al eens met in het Philips Stadion,



Bertrams is door FC Nordsjaelland verhuurd aan De Graafschap, dat in de strijd om lijfsbehoud ook bij PSV wil winnen. "Dat is het enige waar wij mee bezig zijn. PSV is voor zichzelf verantwoordelijk, al hoop ik natuurlijk dat de club kampioen wordt", erkent de doelman vrijdag in gesprek met het Brabants Dagblad . "Wij spelen thuis ook nog tegen en gaan daarin natuurlijk ook alles op alles zetten om iets uit de wedstrijd te slepen. Wonderen bestaan, heeft iedereen drie jaar geleden gezien."



Bertrams ligt er niet wakker van dat PSV er met oog op de titelstrijd ongetwijfeld een doelpuntenfestijn van zal willen maken. "Misschien is het nu juist een valkuil voor ze. Als de ploeg té graag wil, kunnen voor ons ruimtes ontstaan waardoor we zelf ook kunnen bijten. Daarvoor hebben we genoeg kwaliteit. In geen enkele wedstrijd waren we na de winterstop voetballend minder dan de tegenstander, alleen hebben we onszelf soms tekortgedaan."



In de eerste seizoenshelft kreeg De Graafschap meer schoten op doel tegen dan elk ander team (129), maar sinds de winterstop kregen volgens de statistieken van Opta slechts zeven teams minder schoten op doel tegen dan de Doetinchemmers (59). De Graafschap kreeg dit Eredivisie-seizoen van alle teams echter de meeste goals tegen uit voorzetten (16, inclusief spelhervattingen) en treft met PSV de ploeg die juist het vaakst zo scoorde (20 keer).