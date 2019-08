PSV-toptalent Mohammed Ihattaren opgenomen in Marokkaanse selectie

De kans lijkt groot dat Mohammed Ihattaren gaat kiezen voor een interlandloopbaan bij Marokko.

Het zeventienjarige toptalent van is namelijk door nieuwbakken bondscoach Vahid Halilhodzic opgenomen in de voorlopige selectie van het Noord-Afrikaanse land voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Burkina Faso en Niger, volgende maand.

In totaal hebben liefst 46 spelers een uitnodiging ontvangen van Halilhodzic. Ihattaren werd geboren in Utrecht en is jeugdinternational van Nederland, maar kan ook voor de nationale ploeg van Marokko uitkomen.

Lees beneden verder

Het Noord-Afrikaanse land lijkt vastberaden om de aanvallende middenvelder uit handen van de KNVB te houden en lijkt met een uitnodiging voor de duels met Burkino Faso en Niger alvast in te spelen op de toekomst.

Ofschoon het slechts oefenwedstrijden betreffen en een eventueel debuut Ihattaren niet voor de rest van zijn carrière bindt aan de Marokkaanse ploeg, moge het duidelijk zijn dat het toptalent van PSV op de radar van Halilhodzic staat.

Behalve Ihattaren zijn ook -spelmaker Ziyech en -buitenspeler Idrissi opgenomen in de voorselectie.