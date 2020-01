PSV tast ook mis met bod van elf miljoen euro inclusief bonussen

Crystal Palace heeft woensdag een derde bod van PSV op Patrick van Aanholt afgewezen, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

De nummer elf van de Premier League is niet van plan is om de linksback te verkopen, zo lijkt het. Volgens Voetbal International bood een bedrag van elf miljoen euro, inclusief eventuele bonussen. Eerdere biedingen bedroegen naar verluidt vijf en negen miljoen euro.

Hetzelfde weekblad bericht dat inzet op een vraagprijs van vijftien miljoen euro, waar eerder nog melding werd gemaakt van tien miljoen euro.

De onderhandelingen tussen beide clubs verlopen in ieder geval erg stroef. De ontwikkelingen lijken de komst van Ricardo Rodríguez naar Eindhoven nog waarschijnlijker te maken.

Volgens Italiaanse media is PSV akkoord met over een verhuurperiode tot het einde van het seizoen met een verplichte optie tot koop.

Van Aanholt liet maandag weten zelf open te staan voor een rentree in Nederland, mede omdat zijn kinderen ouder worden. In de jeugd speelde de verdediger al voor PSV en hij werd tussen januari 2012 en de zomer van 2014 door verhuurd aan .

De linksback, met een contract tot medio 2021 op Selhurst Park, is momenteel herstellende van een hamstringblessure. Hij kwam dit seizoen zeventien keer in actie in de Premier League; zijn laatste optreden dateert van 26 december (2-1 zege op ).

De linksbackpositie is dit seizoen een zorgenkindje voor PSV. De club versleet met Toni Lato, Michal Sadílek en Olivier Boscagli al de nodige vleugelverdedigers en hoopte het probleem met Van Aanholt op te lossen.

De tienvoudig international van het speelt sinds 2017 voor Crystal Palace, dat hem overnam van Sunderland.