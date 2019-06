PSV-talent tekent nieuw contract en wordt verhuurd in Eredivisie

Sparta Rotterdam neemt Dante Rigo op huurbasis over van PSV, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen.

De twintigjarige middenvelder mag het komende seizoen ervaring op het hoogste niveau opdoen op Het Kasteel. De Belgisch jeugdinternational kwam de afgelopen voetbaljaargang vijf keer in actie in de en mag nu speelminuten gaan maken bij de promovendus. meldt tevens dat het contract van Rigo met twee jaar is verlengd, tot medio 2022.

Het tijdelijke vertrek van Rigo komt niet uit de lucht vallen. Woensdag meldde De Telegraaf al dat PSV graag langer met het talent door wil en van plan was om hem komend seizoen elders te stallen. Volgens de krant hoopte PSV op een subtopper voor Rigo, maar is uiteindelijk de keuze gevallen op Sparta. Na Armando Obispo ( ) en Maximiliano Romero (Vélez Sarsfield) is Rigo het derde PSV-talent dat wordt verhuurd.



"Dante is een speler met enorm veel potentie, die vorig seizoen zijn eerste Eredivisie-minuten gemaakt heeft bij PSV", reageert technisch directeur Henk van Stee op de clubwebsite. "Het is een speler die technisch heel vaardig is en een verfijnde traptechniek bezit, die toe was aan de volgende stap in zijn ontwikkeling. PSV ziet in hem een toekomstige speler voor het eerste elftal, maar wil hem elders ervaring op laten doen op het hoogste niveau. Hij had de keuze uit meerdere clubs, uit zowel Nederland als België, maar wilde graag naar Sparta. We zijn blij dat hij onze selectie komt versterken."