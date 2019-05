PSV-talent stelt fans gerust: "Ik heb geen andere intenties"

Donyell Malen rekent erop dat hij op korte termijn zijn contract bij PSV gaat verlengen.

De huidige verbintenis van de talentvolle aanvaller loopt in de zomer van volgend jaar af. In gesprek met De Telegraaf laat de Nederlandse jeugdinternational weten dat de fans zich geen zorgen hoeven te maken. Hij verwacht binnenkort witte rook, zo klinkt het.

Malen maakte in 2017 de overstap van naar en tekende tot 2020 in het Philips Stadion. "Ik maak me er niet druk over en heb er gewoon geen haast mee", vertelt hij in de krant. "We zijn ermee bezig en het gaat de goede kant op. Maar ik heb geen andere intenties, hoor. Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij PSV. Het komt wel goed."



Malen, voormalig jeugdspeler van , speelde twee jaar in de jeugd bij Arsenal. Exclusief bonussen nam PSV hem voor circa zeshonderdduizend euro over van the Gunners. "Dat ik bij Arsenal ben weggestuurd is dus zeker niet waar. Ik had nog een contract voor een jaar en Arsenal wilde dat zelfs nog verlengen. Ik voetbal niet voor het geld. Dat heb ik nooit gedaan. Anders was ik ook niet weggegaan uit Engeland."



De twintigjarige Malen komt dit seizoen regelmatig als invaller binnen de lijnen in de hoofdmacht van PSV. "Invallen is een vak apart. Daar vergissen mensen zich weleens in. Als invaller ben jij degene die ervoor moet zorgen dat een wedstrijd verandert", aldus Malen, die het zondag met PSV opneemt tegen .