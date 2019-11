PSV-talent racistisch bejegend: "Ik werd uitgemaakt voor Zwarte Piet"

Sekou Sidibe is vrijdag bij de wedstrijd van Jong PSV tegen Helmond Sport naar eigen zeggen racistisch bejegend.

De achttienjarige aanvaller, die twee keer wist te scoren tijdens de 2-3 zege van de Eindhovenaren, is na afloop teleurgesteld en boos. "Ik wil niet in het negatieve blijven hangen", begint de aanvaller in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

"Vanaf de tribune werd ik uitgemaakt voor Zwarte Piet en dat vind ik zeker niet kunnen na alles wat er een paar weken geleden is gebeurd", vervolgt het talent.

"Daarom werd ik ook boos en dat heb ik ook laten blijken. Ik wil het positieve laten overheersen en dat is dat we met ons team de drie punten hebben gepakt in een uitwedstrijd."

Sidibe ging tijdens de wedstrijd ook enkele keren de confrontatie aan met een deel van het thuispubliek en na afloop ging de supporter dus over de schreef. Scheidsrechter Sam Dröge heeft een melding gemaakt bij de KNVB van het incident.

"Dan is het vervolgens aan de bond wat ermee gebeurt. Ik geef dit in een mail aan. Let wel, ik heb het niet zelf gehoord en van horen zeggen."

In de afgelopen periode is er veel te doen geweest rond racisme. -aanvaller Ahmad Mendes Moreira werd bij het uitduel met racistisch bejegend, waarna er veel discussie in Nederland losbarstte hoe het probleem aan te pakken.

De KNVB heeft inmiddels in samenspraak met de politiek plannen gesmeed om racisme harder aan te pakken.