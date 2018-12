PSV strikt jonge middenvelder: "Hard werken heeft mij hier gebracht"

PSV heeft de Amerikaanse Richard Ledezma gecontracteerd, zo meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen.

De achttienjarige middenvelder komt deze winter over van Real Monarchs en tekent een contract dat loopt tot de zomer van 2020. "Hard werken en de steun van mijn teamgenoten hebben mij hier bij PSV gebracht", reageert Ledezma, die zal aansluiten bij de Onder-19, op de clubsite.

Ledezma wordt door de scouts van de huidige koploper van de Eredivisie omschreven als een 'technisch begaafde, dynamische middenvelder met veel drive', zo valt te lezen op de clubsite. De Amerikaan was eerder al stagiair in de jeugdopleiding van PSV en viel daar ook op vanwege zijn ‘leergierige karakter en wil om te slagen in het profvoetbal’.

“Ik was een beetje verrast toen PSV interesse toonde, maar ik kijk er enorm naar uit om hier te spelen. Ik voel me ontzettend welkom, de club is prachtig en ook de stad is mooi. Ik heb er zin in om in het nieuwe jaar definitief naar Nederland te komen", aldus de jongeling, die zal aansluiten bij de Onder-19 van de Eindhovenaren.



De komst van Ledezma komt niet uit de lucht vallen. Het Eindhovens Dagblad meldde reeds dat het talent tijdens zijn stage indruk maakte. Hij deed mee met Jong PSV in de oefenwedstrijden tegen Jong FC Utrecht en Darlington FC en hield zich daarbij prima staande. Deze week stapte Ledezma op het vliegtuig om de laatste details glad te strijken en de medische keuring te ondergaan.