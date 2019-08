PSV start met Baumgartl en zonder Lozano

Timo Baumgartl maakt donderdagavond zijn debuut voor PSV tegen FK Haugesund. Hirving Lozano begint opnieuw op de reservebank.

en de Noorse thuisploeg trappen om 19:00 uur af in de derde voorronde van . Coach Mark van Bommel houdt Lozano dus opnieuw uit de basiself. De Mexicaan was afgelopen weekend tegen negentig minuten bankzitter. Baumgartl gaat centraal achterin zijn eerste minuten maken.

De Eindhovenaren gingen het -seizoen in Enschede van start met een 1-1 gelijkspel. Daarvoor werd de ploeg door FC Basel geëlimineerd in de voorrondes van de .

Lees beneden verder

Als PSV het tweeluik met Haugesund overleeft is Austria Wien of Apollon Limassol de laatste tegenstander op weg naar de groepsfase van de Europa League. De return tegen Haugesund in het Philips Stadion is volgende week donderdag en tussendoor komt zondag op visite.

Haugesund, de nummer vier van vorig seizoen in Noorwegen, plaatste zich nog nooit voor het Europese hoofdtoernooi.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadilek; Rosario, Pereiro, Gutiérrez; Bergwijn, Malen, Bruma.