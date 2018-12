PSV stalt 'begaafde middenvelder' bij Sparta: "Stond bovenaan ons lijstje"

Sparta Rotterdam versterkt zich voor de tweede seizoenshelft met Laros Duarte.

De 21-jarige middenvelder maakt op huurbasis de overstap van PSV naar Het Kasteel. Duarte is geen onbekende bij de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, want hij doorliep de jeugdopleiding van Sparta alvorens hij in 2015 een contract bij PSV tekende. Tegenover de komst van Duarte staat het vertrek van van Ilias Alhaft en Stijn Spierings, zo maakt de club maandag bekend.

Duarte gaat bij Sparta samenspelen met zijn twee jaar jongere broertje Deroy. "Een speler met de kwaliteiten van Laros, zou een versterking zijn voor elke club in de Keuken Kampioen Divisie", reageert technisch manager Henk van Stee op de clubwebsite. "Het is een begaafde middenvelder die de club goed kent en bovenaan ons lijstje stond. Wij zijn blij dat hij voor ons gekozen heeft. Met zijn komst krijgen we op meerdere posities in ons team extra mogelijkheden." Duarte zelf is blij met zijn tijdelijke terugkeer naar Sparta. "Doordat ik met en bij deze club ben opgegroeid, heb ik al vanaf kleins af aan een erg sterk Sparta-gevoel gehad", klinkt het. "Dit heeft absoluut meegespeeld in deze beslissing. Samenspelen met Deroy is een droom voor onze familie, ik hoop dat wij eraan bij kunnen dragen dat Sparta terugkeert in de Eredivisie. Daar ga ik alles aan doen."



Alhaft en Spierings hebben een aflopend contract in Rotterdam en mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever. De 21-jarige Alhaft kwam in 2008 in de jeugdopleiding van Sparta terecht. De buitenspeler haalde het eerste elftal en kwam in totaal tot 24 competitiewedstrijden. Dit seizoen kwam hij onder trainer Henk Fraser negen keer in actie in de hoofdmacht en werkt hij zijn meeste wedstrijden af bij de beloften. Ook Spierings is niet meer nodig bij Sparta. De aanvallende middenvelder maakte in 2016 de overstap van AZ naar Sparta. Ook hij schommelt dit seizoen tussen de beloften en het eerste elftal. Fraser deed in de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen negenmaal een beroep op hem.