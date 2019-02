PSV-sponsor zet Romário met carnaval op praalwagen

Romário komt naar Nederland om in Eindhoven carnaval te vieren. Dat bracht de club vrijdagochtend naar buiten.

De komst van de legendarische Braziliaan is een stunt van Energiedirect.nl, de hoofdsponsor van PSV. Romário wordt voor drie dagen uitgeroepen tot Koning Carnaval en hij zal onder meer met een eigen praalwagen meedoen aan de optocht in Eindhoven, op zaterdag 2 maart.



Tien fans krijgen de kans om op die wagen het feestje met Romário mee te vieren. "We wilden heel graag iets speciaals doen voor de fans van PSV", reageert Jorrit Pijlman, marketing directeur van energiedirect.nl, op de officiële website van PSV. "Ik ben dan ook heel trots dat een van de grootste voetballers aller tijden voor Carnaval naar Nederland komt."



"Romário wist met zijn samba-stijl van iedere wedstrijd een feest te maken. Die samba voegen we nu toe aan de optocht in Lampegat. Samen met hem en de fans van PSV zullen we uit ons dak gaan en er een onvergetelijk evenement van maken."



De inmiddels 53-jarige Romário droeg tussen 1988 en 1993 het shirt van PSV en in die periode hielp hij de Brabanders aan drie landstitels en twee KNVB Bekers. In zijn lange carrière speelde O Baixinho nergens zo veel seizoenen achter elkaar als in Eindhoven.