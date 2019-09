PSV-spits kreeg lachers op zijn hand: "Zie hem nog komen aansjokken"

Kostas Mitroglou heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op Steve Sidwell, zijn voormalige ploeggenoot bij Fulham.

Mitroglou stond ruim twee jaar onder contract bij , maar de Griekse aanvaller kwam tot slechts drie optredens voor the Cottagers en hij werd tussendoor verhuurd aan Olympiacos en . Toch zal Sidwell de routinier, die nu op huurbasis actief is voor , niet snel vergeten.

"We hadden in de strijd tegen degradatie (in 2014, red.) een spits nodig. Mitroglou, zo heette die spits volgens mij", vertelt Sidwell in een uitzending van FootballJOE. "Die gozer kon echt niet stoppen met eten, eerlijk waar. Hij stopte gewoon nooit met eten. Hij was a big boy . Ken je die proteïnerepen? Elke keer als je hem zag had hij zo'n verdomde proteïnereep in zijn hand."

Lees beneden verder

"Als ik hem nu voor me zie, lijkt hij op één van de Targaryens van Game of Thrones. Met zijn grote baard..." vervolgt Sidwell, die overigens niet onder de indruk raakt van de voetbalkwaliteiten van Mitroglou. "We hadden bij Fulham destijds spelers nodig die door een muur gingen, maar hij zat daar gewoon met z'n benen omhoog. Ik zie hem nog sjokkend aankomen op zijn slippers."

Fulham wist de degradatie uit de Premier League in 2014 uiteindelijk niet te voorkomen, al kon Mitroglou wegens een knieblessure weinig voor de Londense club betekenen.

Mitroglou zag zijn verhuurperiode bij Benfica uiteindelijk worden omgezet in een vast dienstverband. haalde de aanvaller in 2017 naar Frankrijk, al bleef een vaste plaats in de aanvalslinie uit. Via een periode als huurling bij kwam Mitroglou afgelopen maand bij PSV terecht. De teller in het Philips Stadion staat enkele weken na zijn entree op twee doelpunten.