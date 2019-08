PSV sluit huurdeal na succesvolle stageperiode: "Ik wil het hier laten zien"

Fredrik Oppegard speelt aankomend seizoen voor PSV, zo maken de Eindhovenaren vrijdagochtend bekend via de officiële kanalen.

De zestienjarige linksback liep afgelopen seizoen al stage bij zijn nieuwe tijdelijke werkgever en wordt nu voor een seizoen gehuurd van het Noorse Valerenga.

Oppegard gaat dit seizoen bij het door Ruud van Nistelrooij getrainde Onder-19-elftal van aan de slag, zo blijkt uit de officiële lezing.

Lees beneden verder

"Het is mijn doel om hier zoveel mogelijk te spelen, om hard te trainen en het te laten zien in de wedstrijden", reageert hij na het tekenen van zijn contract.

Oppegard sprak eerder al met Matthias Kjölö, die Valerenga twee jaar geleden verliet voor PSV: "Ik heb met hem gesproken over PSV, wij zijn hele goede vrienden. PSV is een grote club en dit is tot nu toe het mooiste moment in mijn voetbalcarrière", sluit de nieuwkomer af.

Het Eindhovens Dagblad weet toe te voegen dat de kans aanwezig is dat Oppegard definitief voor PSV gaat spelen. Als de samenwerking van beide kanten bevalt, zal hij permanent worden ingelijfd door de club van trainer Mark van Bommel.