PSV slaat opnieuw toe: tweede versterking in twee dagen

PSV is bezig om het hoogste jeugdteam van een facelift te voorzien en heeft woensdag opnieuw versterking gehaald voor het beloftenteam.

Daags nadat verdediger Justin de Haas werd overgenomen van , kondigt de club via de officiële kanalen aan dat Robin Lauwers transfervrij is gestrikt voor Jong . De twintigjarige Belg tekent een contract voor een seizoen.

Lauwers, een aanvallend ingestelde middenvelder, maakte sinds 2007 deel uit van de jeugdopleiding van en vertrok daar dit voorjaar. Zijn periode in Tilburg werd onderbroken door een tweejarige overstap naar de jeugd van KVC Westerlo. In de aanloop naar het huidige seizoen kreeg hij als buitenspeler veel speeltijd in het eerste van Willem II, maar tot een competitie- of bekerwedstrijd in het A-team kwam het niet.



In december kreeg de jongeling te horen dat hij niet meer kon meetrainen met de A-selectie van Adrie Koster. Hij ging daarom meetrainen met de Onder-19, maar was te oud om wedstrijden te mogen spelen. De afgelopen weken liep hij stage bij Jong PSV en maakte hij een 'dusdanig sterke indruk dat hij een contract voor komend seizoen afdwong', zo laat PSV weten. Volgend seizoen sluit hij zich aan bij de selectie van de ploeg uit de .



"Ik heb de kans gekregen mezelf hier te bewijzen en die wilde ik met beide handen aanpakken", reageert Lauwers. Hij spreekt van een 'heel mooi moment'. "De trainers en begeleiders stonden direct voor me klaar, hielpen waar nodig en daardoor heb ik denk ik een goede basis voor komend seizoen neergelegd. Het is belangrijk om die door te trekken, een goede voorbereiding te draaien, wedstrijdritme op te doen en van daaruit hoop ik minuten in het betaald voetbal te gaan maken."