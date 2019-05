PSV slaat opnieuw toe en deelt tweejarig contract uit

De sportieve toekomst van Gregory Kuisch lijkt bij PSV te liggen.

De Eindhovense club laat woensdagavond via de officiële kanalen weten dat de negentienjarige rechtervleugelverdediger zijn eerste profcontract heeft getekend. Kuisch zal aankomende zomer aansluiten bij Jong . Hij is na aanvaller Nigel Thomas, doelman Kyan van Dorp en middenvelder Joost de Schutter de vierde jongeling in korte tijd die een contract tekent met PSV.

'PSV heeft de sterke ontwikkeling van Kuisch beloond met een nieuw contract', zo klinkt het op de clubsite van de Eredivionist. De back maakt sinds de F-jes deel uit van de jeugdopleiding van PSV en heeft zich nu tot de zomer van 2021 verbonden aan de Eindhovenaren.



Kuisch debuteerde nog niet in het betaald voetbal, maar zal vanaf komend seizoen deel gaan uitmaken van Jong PSV. De Eindhovense beloften zijn actief in de en staan in de komende voetbaljaargang onder leiding van Peter Uneken, die de opvolger is van de naar vertrokken Dennis Haar.