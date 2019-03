PSV slaat opnieuw in extremis toe: "Maar daar wil je niet op leunen"

PSV kroop zondagmiddag op bezoek bij VVV-Venlo (0-1) door het oog van de naald.

De koploper speelde een matige wedstrijd in De Koel, maar stapte door een laat doelpunt van Hirving Lozano uiteindelijk toch als winnaar van het veld. blijft op titelkoers, maar aanvoerder Luuk de Jong beseft dat de Eindhovenaren in het competitieslot uit een ander vaatje zullen moeten tappen.

Niet voor het eerst dit seizoen werd de overwinning pas in de absolute slotfase veiliggesteld door PSV. "Daar wil je niet op leunen", benadrukt De Jong na afloop voor de camera van FOX Sports . Het enige doelpunt van de middag werd vier minuten voor tijd gemaakt door Hirving Lozano: de Mexicaan ging aan de wandel met de bal en scoorde uiteindelijk met de punt van de schoen.



Door de overwinning komt PSV op 67 punten uit 26 competitieduels. Achtervolger komt later op de dag nog in actie tegen en kan het verschil op de ranglijst bij een overwinning weer verkleinen tot twee punten. "Het is een kwaliteit. We blijven geloven, we blijven gaan. Ook als het even niet loopt. Dan hebben we nog steeds individuele kwaliteiten, dat zag je vandaag ook weer", stelt De Jong.



"Maar we speelden in een te laag tempo. We moeten dit analyseren met elkaar, dit moet beter", vervolgt de spits, die zegt dat VVV 'de complimenten verdient'. "Maar we moeten zelf meer beweging hebben. Soms staan we vaak stil, geven we te simpele ballen die makkelijk te verdedigen zijn. Maar uiteindelijk geldt maar een ding en dat is dat je wint", besluit De Jong.