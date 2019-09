PSV slaat na contracten voor Malen en Bergwijn opnieuw grote slag

PSV heeft het contract van Cody Gakpo opengebroken en verlengd tot de zomer van 2023, zo maakt de club donderdagavond bekend.

De vorige verbintenis van de aanvaller liep een jaar eerder af. 'beloont en investeert in de ontwikkeling van de aanvaller uit de eigen jeugdopleiding', zo verklaart men via de officiële kanalen.

De contractverlenging van de twintigjarige Gakpo zat al even in de pijplijn. Nadat eerder de verbintenissen van Donyell Malen en Steven Bergwijn al werden verlengd, werd deze week duidelijk dat PSV werkte aan een nieuwe verbintenis voor de twintigjarige Gakpo.

Dit seizoen brak hij definitief door in de ploeg van trainer Mark van Bommel: mede door het vertrek van Hirving Lozano en de blessure van Bruma stond Gakpo de laatste vijf wedstrijden van PSV in de basis.

De jongeling, die nauwelijks een jaar geleden werd toegevoegd aan de A-selectie, zegt dat de keuze 'niet zo lastig' was. "Dit nieuwe contract geeft me het gevoel dat de club mij waardeert. Dat zijn dingen die je als voetballer moet koesteren", aldus Gakpo, die 'hartstikke blij' is met zijn nieuwe contract.

"Als Eindhovense jongen is het natuurlijk een droom om het eerste elftal te halen." Hij speelt al sinds de F'jes voor PSV en heeft in totaal 31 officiële optredens achter zijn naam voor het eerste elftal.

De afgelopen jaren bewoog hij 'stapsgewijs' richting de A-selectie, vertelt hij. "Via Jong PSV, trainingen bij het eerste, een vaste plek in de selectie en af en toe minuten tot de situatie zoals die nu is. Ik voel me fijn hier in mijn eigen stad."

Vorig seizoen kwam Gakpo in totaal tot zestien competitieduels, waarvan veertien invalbeurten. Dit seizoen staat de teller op vier -wedstrijden, waarin hij een keer scoorde.