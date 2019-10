PSV rouwt om overlijden van vader van Mohamed Ihattaren

PSV rouwt om het overlijden van de vader van Mohamed Ihattaren.

De club heeft zondagochtend te horen gekregen dat de ernstig zieke vader van de aanvallende middenvelder is overleden aan de gevolgen van kanker.

" wenst Mohamed en alle nabestaanden veel sterkte met dit enorme verlies", zo schrijft de club in een statement.

Volgens De Telegraaf lijkt het uitgesloten dat Ihattaren zondag deel uitmaakt van de wedstrijdselectie tegen , maar daar is nog niets over naar buiten gekomen.

Ihattaren maakte eerder al bekend dat zijn vader ernstig ziek was. Hij wilde zich daarom niet bezighouden met de keuze omtrent zijn interlandloopbaan.

"Als er geen training is of een wedstrijd, wil ik zoveel mogelijk bij hem zijn", zei de zeventienjarige PSV'er eind vorige maand nog in het Algemeen Dagblad.



"Laatst tijdens de interlandperiode was het fijn. Toen kon ik vier dagen thuis bij hem blijven. Mijn vader ligt dan in bed en ik zit naast hem. Ik bel hem ook altijd even op voor ik ga spelen."

"Dan zegt hij: ik kijk live op tv, hoor. Ik ga genieten van je, Mootje. God is met jou. Hij vindt de supporters leuk. Helemaal nu ze ook liedjes voor me zingen. Ik hoor ze zingen voor je, zegt hij dan, helemaal trots", glunderde Ihattaren.



"Bij PSV weten ze van de situatie, de trainer (Mark van Bommel, red.) weet het ook", voegde Ihattaren destijds toe. "De steun die ik krijg, doet me goed."

"Ik heb ook het gevoel dat ik beter presteer doordat ik het voetbal heb als uitlaatklep. Het helpt ook zeker mee om te relativeren. Als je je vader zo ziek ziet zijn, ga je niet zweven."

De wedstrijd tussen PSV en VVV begint zondag om 16.45 uur. In een later stadium zal duidelijk worden of Ihattaren inderdaad niet tot de wedstrijdselectie behoort.