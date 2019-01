'PSV richt zich bij vertrek Lozano of Bergwijn op 45-voudig international'

Steven Bergwijn en Hirving Lozano worden vaak in verband gebracht met een uitgaande transfer bij PSV.

Bij een eventueel vertrek van een van de twee aanvallers richten de Eindhovenaren de pijlen onder anderen op Firmin Mubele, meldt Foot Mercato . PSV zou overwegen bij een uitgaande transfer de 24-jarige aanvaller van Toulouse in eerste instantie te huren.

Naar verluidt denkt niet alleen PSV aan Mubele. Ook Bursaspor, Anderlecht, Club Brugge en Huddersfield Town overwegen de 45-voudig international van de Republiek Congo te halen. De aanvaller kwam dit seizoen, mede door blessureleed, nog niet vaak in actie voor Toulouse. Hij ligt nog tot medio 2022 vast bij de huidige nummer dertien van de Ligue 1.



Toulouse betaalde afgelopen zomer vijf miljoen euro aan Stade Rennes voor Mubele, nadat hij eerder in een verhuurperiode al indruk had gemaakt. Bij Rennes produceerde Mubele 8 treffers en 3 assists in 37 duels. De veelzijdige aanvaller was eerder ook nog actief voor Al Ahli uit Qatar en AS Vita Club uit zijn geboortestad Kinshasa.