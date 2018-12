PSV raakt Arnesen kwijt: "Ik hoop een mooi verhaal te schrijven"

Frank Arnesen gaat PSV verlaten. De Deen wordt per 3 januari technisch directeur van Anderlecht, zo maakt de Belgische club donderdagochtend bekend.

“Daarmee keert de 62-jarige Arnesen na 32 jaar terug bij Paars-Wit . Als aanvallende middenvelder kwam Arnesen drie seizoenen uit voor Anderlecht. "Ik ben blij om de overstap te maken naar Anderlecht. Het is een eer om in het verleden als speler en binnenkort als technisch directeur deel uit te maken van deze club. Ik hoop hier een mooi verhaal te schrijven, samen met de directie, de sportieve staf en de spelers”", reageert Arnesen.



“"Ik ben blij dat ik Arnesen kan voorstellen als nieuwe technisch directeur"”, aldus sportief directeur Michael Verschueren. "“Hij kent onze club, maar heeft ook ervaring opgedaan bij topclubs in het buitenland, zoals PSV, Tottenham Hotspur en Chelsea. Hij betekent een grote meerwaarde voor Anderlecht”."



Arnesen trad per 1 juni 2017 toe tot de Raad van Commissarissen van PSV. Hij kreeg de portefeuille voetbalzaken onder zich en werd in die rol de opvolger van Hans van Breukelen, die als technisch directeur aan de slag was gegaan bij de KNVB. Voetbal International meldde eind november dat Arnesen een aanbod van Anderlecht had geweigerd, maar nu hebben beide partijen dus alsnog overeenstemming bereikt.



Trent Sainsbury en Aziz Behich

De verdedigers Trent Sainsbury en Aziz Behich maken deel uit van de Australische selectie voor de Azië Cup. Het toernooi begint voor the Socceroos op 6 januari met een wedstrijd tegen Jordanië in Abu Dhabi. Als Australië de poulefase met verder Palestina en Syrië overleeft, dan zullen Sainsbury en Behich sowieso afwezig zijn wanneer de competitie wordt hervat met een thuiswedstrijd tegen AZ. Als de finale wordt bereikt, kan Mark van Bommel ook tegen FC Emmen en FC Groningen geen beroep doen op het tweetal.