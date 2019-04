PSV profiteert van aflopend contract bij AZ en strikt begeerde verdediger

De toekomst van Justin de Haas ligt bij PSV. Hij kan in Eindhoven een contract tot medio 2021 ondertekenen.

De regerend kampioen van de heeft een akkoord bereikt met de centrale verdediger, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige De Haas komt na dit seizoen transfervrij over van De overstap komt niet uit de lucht vallen. Zaterdag meldde AZ Fanpage al dat De Haas en zijn club geen overeenstemming bereikten over een nieuw contract. had de beste papieren om de jongeling in te lijven, voegde de website daaraan toe. In januari werd De Haas door het Algemeen Dagblad nog met in verband gebracht.



Voor De Haas komt er na vier jaar een eind aan zijn tijd bij AZ. Hij maakte in 2015 de overstap van amateurclub KFC naar Alkmaar en verdiende in 2016 een contract. Hij kwam dit seizoen zesmaal in actie namens Jong AZ in de en speelde het merendeel van zijn wedstrijden voor AZ Onder-19.



De aanwinst moet nog wel medisch gekeurd worden door PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad is het de bedoeling dat hij zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat aansluiten bij Jong PSV, 'met eventueel perspectief op meer'. Ook de krant maakt er melding van dat 'meerdere (buitenlandse) clubs' belangstelling hadden voor de linkspoot.