PSV-plaaggeest Pedersen (31) stopt noodgedwongen met voetballen

Nicklas Pedersen moet noodgedwongen een punt achter zijn carrière zetten, meldt FC Emmen dinsdagavond via de officiële kanalen.

Doktoren hebben de Deense aanvaller laten weten dat het, na een op de training opgelopen zware knieblessure, beter is om per direct te stoppen om verdere beschadiging aan het gewricht te voorkomen. Pedersen speelde slechts een seizoen voor de Eredivisionist uit Drenthe en wordt woensdagavond uitgezwaaid in de rust van het thuisduel met voormalig werkgever .

De 31-jarige aanvaller kwam in januari voor het laatst in actie namens , in de uitwedstrijd tegen (2-3). Pedersen had toen een belangrijk aandeel in de winnende treffer van Michael Chacón in blessuretijd. Daarnaast springen zijn twee treffers als invaller op bezoek bij FC Groningen (1-2) en de dubbelslag tegen (2-2) in het oog. De toenmalig koploper uit Eindhoven verspeelde in de slotfase een zeker lijkende overwinning.



Pedersen kende in Nederland twee werkgevers en diende in België drie clubs, te weten KV Mechelen, KAA Gent en KV Oostende. Daarnaast kwam hij tot dertien interlands (een doelpunt) in het shirt van Denemarken. Het is nog niet duidelijk of de Scandinaviër in de voetballerij actief blijft.