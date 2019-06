PSV pikt tweede zomeraanwinst transfervrij op in Engeland

Robbin Ruiter vervolgt zijn loopbaan bij PSV, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend.

De 32-jarige doelman komt transfervrij over van Sunderland en ondertekent in Eindhoven een tweejarig contract, dat hem tot medio 2021 aan verbindt. In zijn contract is een optie voor nog een seizoen opgenomen. Het is aannemelijk dat Ruiter bij de nummer twee van het afgelopen -seizoen als tweede doelman gaat fungeren.



Zoals het er nu naar uitziet, blijft Jeroen Zoet de eerste doelman bij PSV. Eloy Room is transfervrij vertrokken uit Eindhoven, terwijl Lars Unnerstall met een knieblessure is teruggekeerd van een huurperiode bij . Luuk Koopmans en Yanick van Osch beschikken over weinig ervaring en het ligt voor de hand dat in ieder geval een van hen op huurbasis zal vertrekken. Eerstgenoemde werd al in verband gebracht met een tijdelijke overstap naar .



Ruiter liet Sunderland deze zomer transfervrij achter zich, nadat zijn contract bij de Engelse club afliep. De sluitpost verruilde twee jaar geleden voor een dienstverband bij the Black Cats. In zijn eerste seizoen in het Stadium of Light keepte Ruiter nog 21 wedstrijden, een aantal dat mede beperkt bleef door een gebroken vinger. In de voorbije jaargang moest de doelman het met minder optredens stellen, daar hij zeven keer onder de lat stond bij de nummer vijf van het afgelopen League One-seizoen.



De sluitpost werd opgeleid door en maakte in 2012 de overstap naar FC Utrecht. In de Domstad kwam Ruiter tot 157 wedstrijden, waarmee hij dus uiteindelijk een overstap naar Sunderland verdiende. Bij PSV keert hij nu weer terug in de Eredivisie. De Eindhovenaren versterkte zich eerder al met Ibrahim Afellay, die zich definitief bij de A-selectie voegde. Daarnaast zal Bruma op korte termijn gepresenteerd worden door PSV, daar zijn zaakwaarnemer Catio Baldé de transfer al heeft bevestigd.