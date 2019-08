PSV 'parodie op topvoetbal': "Alsof twee teams aan het pingpongen waren"

PSV plaatste zich donderdagavond voor de play-offs van de Europa League, maar overtuigend ging het niet.

Na een 0-1 uitzege kwam de ploeg van trainer Mark van Bommel voor eigen publiek niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen FK Haugesund. De Eindhovenaren kwamen een aantal keer goed weg, daar de Noren meerdere kansen op de overwinning lieten liggen. De Nederlandse kranten zijn dan ook kritisch op het spel van de Eindhovense formatie.

"Toen Armindo Bruma al in de eerste minuut twee goede schietkansen kreeg, dacht iedereen: misschien wordt dit nog wel een leuke avond. Maar wat zich in de volgende 89 minuten afspeelde, was een parodie op topvoetbal", schrijft het Algemeen Dagblad . kreeg voldoende kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar liet verdedigend veel steken vallen. "Het leek of er twee teams aan het pingpongen waren. Zo vaak ging het balbezit heen en weer. Een vloeiende aanval met vier geslaagde passes achter elkaar? Niet gezien."

De verslaggever wijst naar de vele verkeerde inspeelpasses bij het team van Van Bommel. "Dat ging zonder te kijken of zo gehaast dat het leek of er 220 volt aan het speeltuig zat. Een middenvelder als Rosario is geen schim meer van het onbevangen joch dat begin vorig seizoen een revelatie was en toen bij Oranje kwam", aldus de krant. "Met Lozano en zijn gezin als toeschouwers op de tribune ploeterde PSV zo voort tot er na 93 minuten werd afgefloten. De play-offs voor het hoofdtoernooi van de zijn gehaald. Maar vraag niet hoe."

De Telegraaf noemt het 'een avond om snel te vergeten'. Het dagblad noemt het 'een vervelende avond'. "Zo vervelend zelfs, dat een bankzitter bij vorig seizoen, Martin Samuelsen, de hele boel op stelten had kunnen zetten. Een zeker geachte volgende ronde, daar moest bijna een verlenging voor aan te pas komen toen de invaller bij de Noren eerst naast kopte en vervolgens met een hakje Bruno Leite bediende. Het werd muisstil in het Philips-stadion, waarin de thuisfans het geluid van de paal als verlossing hoorden."

Enige lichtpuntje van de avond heet Mohammed Ihattaren, die een half uur meespeelde. "Hij bracht direct de energie die ontbrak. De man die bij Jong PSV afgelopen maandag al twee keer scoorde, klopt op de deur. Hij is pas zeventien, heeft nog niet het vermogen om negentig minuten volle bak te gaan, maar wat hij laat zien is bij vlagen van hoog niveau", aldus de krant.

De wedstrijd tussen PSV en Haugesund was volgens het Eindhovens Dagblad 'slaapverwekkend'. De regionale krant zag de nummer twee van het vorige -seizoen 'gezapig' voor de dag verschijnen. "De thuisploeg was slordig voor het doel en ook in de eindpass, de nummer 9 van de Noorse Eliteserien had simpelweg niet de kwaliteiten om het doelman Jeroen Zoet lastig te maken. PSV was nog wel een paar keer dicht bij een doelpunt; Timo Baumgartl had al in de tweede minuut 1-0 kunnen maken, net als later Donyell Malen (zijnet) en Denzel Dumfries (slechte aanname)."