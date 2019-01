'PSV overweegt alleen bij krankzinnige biedingen mee te werken'

PSV laat deze transferperiode geen bepalende spelers gaan, zo weet het Eindhovens Dagblad donderdag te melden. Toch zijn er wat deals mogelijk.

Alleen spelers die dit seizoen onder trainer Mark van Bommel geen rol van betekenis spelen, mogen het Philips Stadion in januari verlaten voor een andere club. Alleen bij 'krankzinnige biedingen' is een vertrek van bepalende spelers bespreekbaar.

PSV is dit seizoen al uitgeschakeld in Europees verband en lag ook al vroeg uit de TOTO KNVB Beker. De koploper richt zijn pijlen daarom vol op het kampioenschap en daarbij is iedereen hard nodig. Alleen als er een bod wordt uitgebracht dat ver boven de marktwaarde van de speler ligt, zal de clubleiding van PSV overwegen om mee te werken aan een transfer. "Bij een bod van pakweg 40 miljoen euro voor bijvoorbeeld Hirving Lozano zal de directie dus geen transfer overwegen", schrijft het regionale dagblad. "Wordt het vele miljoenen meer, dan is er misschien een kleine kans."



De Nederlandse topclub is in de zomer daarentegen wel bereid om mee te werken aan transfers. Voor spelers als Bart Ramselaar en Pascal Lundqvist, die dit seizoen niet of nauwelijks in de plannen van Van Bommel voorkomen, is een vertrek wel bespreekbaar. Toch zal PSV Ramselaar niet zomaar laten gaan, omdat hij in 2016 voor vier miljoen euro werd overgenomen van FC Utrecht. Zijn contract loopt door tot medio 2021.