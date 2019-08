PSV opnieuw na strafschoppen onderuit tegen Inter in finale Otten Cup

PSV Onder-19 heeft de finale van de Otten Cup verloren van Internazionale.

Net als vorig seizoen bleken de Italianen beter in het nemen van strafschoppen. Na een uur spelen was de stand 1-1 en moest een strafschoppenserie uitwijzen wie zich de winnaar mocht noemen van het prestigieuze jeugdtoernooi, waar behalve en Inter ook , , FC Kopenhagen, Chivas Guadalajara, en Red Bull Brasil aan deelnamen.

PSV kwam vrijdag niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Chivas Guadalajara en wist zaterdag ook niet te winnen van FC Kopenhagen (1-1). Zondagochtend werd het duel met Everton met 2-0 gewonnen, waardoor een plek in de finale werd afgedwongen.

De troostfinale tussen Barcelona en Everton ging niet door, daar de Catalanen weigerden te spelen. Trainer Víctor Valdes vond dat er te weinig tijd was voor zijn spelers om te herstellen en gaf aan bang te zijn voor blessures. In de finale nam PSV het op tegen , dat zondagochtend met 1-0 te sterk was voor Barça.

De ploeg van Ruud van Nistelrooij kwam in de tweede helft van de finale op voorsprong via Jeremy Antonisse. Lang leek het erop dat de Eindhovenaren er met de winst vandoor gingen, maar in de slotfase van het duel tekende Edoardo Vergani voor de gelijkmaker.

Door de goal van de Italiaan liep de finale uit op een strafschoppenserie. Simon van Duivenbooden en Antonisse wisten niet te scoren vanaf elf meter, waardoor Internazionale zich voor het tweede jaar op rij winnaar van de Otten Cup mag noemen.