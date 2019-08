'PSV nog niet uitgewinkeld en heeft lijntje uitliggen bij Jahanbakhsh'

PSV is na de komst van Kostas Mitroglou nog niet uitgewinkeld, zo verzekert het Eindhovens Dagblad.

De Eindhovenaren zijn nog op zoek naar een vervanger voor Ritsu Doan, terwijl clubwatcher Rik Elfrink de komst van nog een aanvaller niet wil uitsluiten. Hij meldt op Twitter dat er enige tijd geleden een lijntje is uitgegooid naar Alireza Jahanbakhsh van .

De zaakwaarnemer van de ex-aanvaller van gaf eerder deze zomer aan dat Jahanbakhsh niet aan een terugkeer naar Nederland dacht, omdat hij vol voor zijn kans bij Brighton wilde gaan. Vooralsnog heeft hij geen succes in de Premier League, want ook in het nieuwe seizoen lijkt hij geen uitzicht te hebben op speelminuten. In de eerste twee competitiewedstrijden zat hij op de tribune. “Dit lijntje ligt uit en ik kan niet uitsluiten dat de komende dagen nog iets mogelijk is, als andere dingen eventueel niet rondkomen”, schrijft Elfrink op Twitter.

De komst van Mitroglu staat los van andere aankopen die wil doen. Lozano wordt op korte termijn gepresenteerd bij en aan zijn verkoop houdt de club ongeveer 35 miljoen euro over. Onder meer Ritsu Doan van en Nicolás González van zijn in beeld bij technisch manager John de Jong. Doan staat hoog op het lijstje, maar vooralsnog is zijn vraagprijs van ruim dertien miljoen euro voor PSV te hoog.

Jahanbakhsh maakte in de zomer van vorig jaar voor liefst 25 miljoen euro de overstap van AZ naar Brighton. In zijn eerste seizoen kwam hij niet verder dan negentien wedstrijden in de Premier League, waarvan twaalf als invaller. Hij wist nog geen doelpunt te maken in de Engelse competitie.

In het seizoen 2017/18 liet hij namens AZ het net 21 keer bollen.