'PSV niet alleen in sportief opzicht in crisis: De Jong en Van Bommel botsen'

PSV bevindt zich in een diepe crisis, daar de laatste zes wedstrijden op rij geen overwinning opleverden.

Niet alleen in sportief opzicht ondervinden de Eindhovenaren tegenwind, want ook intern heersen er spanningen. Voetbal International schrijft dat binnenskamers verdeeld is in twee verschillende kampen.

Trainer Mark van Bommel botst volgens het weekblad met technisch manager John de Jong en diens scoutingsteam.

De Jong werd een jaar geleden de opvolger van de naar vertrokken Marcel Brands, terwijl Van Bommel de naar vertrokken Phillip Cocu verving.

Het waren logische en voorziene wijzigingen, terwijl De Jong en Van Bommel ook samenspeelden bij PSV. Ook op andere ‘sleutelposities’ zitten momenteel oud-spelers van PSV, wat enerzijds een voordeel lijkt omdat zij ‘de wetten van de kleedkamer’ kennen.

“Maar de hiërarchie is omgedraaid. Van Bommel was een betere voetballer dan De Jong, maar de laatste is nu wel de baas van de dominante trainer. Dat wringt”, schrijft Voetbal International.

Van Bommel haalde bijvoorbeeld op eigen initiatief Aziz Behich en Trent Sainsbury, inmiddels allebei weer vertrokken, terwijl zij niet op het lijstje van De Jong stonden. Daarnaast worden enkele acties van Van Bommel als ‘onhandig’ bestempeld.

Zo zei Van Bommel in september ondanks het vertrek van Angeliño, Luuk de Jong en Hirving Lozano dat PSV een betere selectie had dan vorig seizoen, terwijl ook de affaire rond Jeroen Zoet als voorbeeld wordt genoemd.

Intern zou nu het ‘zwartepieten’ over de slechte prestaties van de Eindhovenaren begonnen zijn. Na de interlandperiode wacht voor PSV de thuiswedstrijd tegen sc .

Een meevaller voor Van Bommel is dat Steven Bergwijn en Donyell Malen dinsdag weer op het trainingsveld verschenen.