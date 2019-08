PSV neemt na jaar alweer afscheid van Trent Sainsbury

Trent Sainsbury heeft PSV verlaten. Maccabi Haifa meldt via de officiële kanalen dat de verdediger voor twee jaar heeft getekend bij de club uit Israël.

Sainsbury sloot zich vorig jaar zomer op voorsprong van trainer Mark van Bommel aan bij de Eindhovenaren, maar de stopper heeft nooit weten te imponeren in het Philips Stadion.

De Australiër werd een jaar geleden overgenomen van Jiangsu Suning, maar de verdediger kwam in zijn eerste seizoen in Eindhovense dienst niet verder dan een handvol optredens in de . Volgens het Eindhovens Dagblad had Sainsbury drie opties op tafel liggen. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Maccabi Haifa, zo meldt de club donderdagochtend.

Door de komst van Timo Baumgartl van en de terugkeer van Daniel Schwaab leek Sainsbury wederom weinig minuten te gaan maken bij dit seizoen. De 27-jarige stopper kreeg deze week toestemming om af te reizen naar Israel, waarna de laatste details werden gladgestreken. Sainsbury speelde in totaal tien wedstrijden voor de Eindhovenaren.

Volgens het Eindhovens Dagblad vertrekt de 44-voudig international transfervrij bij PSV. De Eredivisionist wilde meewerken aan een dergelijke stap, aangezien de club nu af is van zijn salaris.

Sainsbury kwam tijdens het eerste competitieduel van dit seizoen met voor het laatst in actie voor de ploeg van Van Bommel.