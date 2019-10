'PSV neemt na halfjaar mogelijk al afscheid van niet overtuigende huurling'

PSV kreeg afgelopen zomer te maken met het vertrek van Angeliño en haalde vervolgens twee huurlingen op zijn plaats.

Olivier Boscagli en Toni Lato kwamen om het ontstane gat op te vullen. Laatstgenoemde kwam op huurbasis over van , nadat onderhandelingen om hem definitief over te nemen op niets uitliepen.

De 21-jarige linksback is er vooralsnog echter niet in geslaagd om trainer Mark van Bommel te overtuigen van zijn meerwaarde en wacht nog altijd op zijn -debuut. De Spanjaard kwam pas een keer in actie namens , als late invaller in de voorrondes van de tegen Apollon Limassol.

Voetbal International bericht donderdagmiddag dat er mogelijk alweer snel een einde komt aan het dienstverband van Toni Lato in Eindhoven. "Wanneer zijn perspectieven niet verbeteren, valt niet uit te sluiten dat hij in januari alweer terugkeert naar zijn eigenlijke werkgever Valencia", zo klinkt het.

Medenieuwkomer Boscagli heeft overigens ook nog geen basisplaats veroverd, aangezien Van Bommel tot nu toe meestal de voorkeur geeft aan middenvelder Michal Sadílek op de linksbackpositie. "Ik ben natuurlijk vooral blij dat ik speel. Maar mijn favoriete plek is op het middenveld", zegt hij echter

"Het verdedigende positioneren en keuzes maken aan de bal, daar moet ik me op deze plek in verbeteren. Ik weet dat er kritiek is en ik weet ook dat ik foutjes maak, maar ik doe keihard mijn best", vertelt de Tsjech in gesprek met het weekblad over zijn nieuwe positie.