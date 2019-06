PSV nadert cijfers Ajax: "Eerst boven de 29 miljoen en daarna boven de 30"

Hoewel PSV op sportief gebied een mager seizoen kende, kunnen de Eindhovenaren op het commerciële vlak terugkijken op een uitstekend jaar.

Commercieel directeur Frans Janssen legt in een interview met het Eindhovens Dagblad uit dat er achter de schermen grote stappen zijn gezet. In aanloop naar het nieuwe seizoen zit de Nederlandse topclub er warmpjes bij.

Janssen is sinds twee jaar werkzaam bij en is positief over het succes buiten de lijnen. "Het zit niet direct in ons DNA om hoog van de toren te blazen. Dat is maar goed ook. Toch vind ik wel dat we trots mogen zijn op wat we afgelopen seizoen commercieel hebben bereikt", aldus de commercieel directeur in het regionale dagblad. "Een kampioenschap zat er helaas niet in, maar desondanks hebben we op andere gebieden mooie stappen gezet. Natuurlijk springt dan de Brainport-deal het meest in het oog. Andere clubs uit binnen- en buitenland komen hier om met ons te praten hoe we op deze manier een shirtsponsor vonden. Binnenkort verwachten we dat na Philips, VDL, ASML, High Tech Campus en Jumbo een nieuwe grote partij aanhaakt en ik denk dat er nog meer volgen."



Qua sponsorinkomsten stromen de miljoenen binnen in het Philips Stadion. "Vorig seizoen hebben we 28,5 miljoen euro aan totale sponsorinkomsten bij elkaar gekregen bij PSV. Dat is een groei van twaalf procent vergeleken met het jaar daarvoor en dat terwijl ons stadion dezelfde capaciteit heeft", stelt Janssen. "De komende jaren groeien we door. Eerst boven de 29 miljoen en het jaar daarna boven de dertig verwacht ik."



Volgens de krant komen de sponsorinkomsten in de buurt van die van , zo blijkt uit de jaarcijfers van de club uit Amsterdam. PSV blijft ver voor. "We hebben de afgelopen periode een aantal dingen anders ingericht. Toen ik hier kwam, waren er nog commerciële loges leeg. Dat wilde ik zo snel mogelijk opgelost hebben en dat is gelukt", klopt hij zichzelf op de borst. "We hebben een aantal grote verbouwingen en renovaties doorgevoerd en gaan daarmee door. Blijven vernieuwen is noodzakelijk om zakelijke relaties te interesseren en behouden."