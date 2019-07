'PSV nadert akkoord met Valencia en heeft Toni Lato bijna binnen'

PSV lijkt zijn nieuwe linksback gevonden te hebben in Spanje.

Diverse Spaanse media melden dinsdag dat de 21-jarige Toni Lato gaat verlaten voor een dienstverband in Eindhoven. Volgens Plaza Deportivo zijn beide clubs het eens geworden over een transfersom van vijf miljoen euro. Via bonussen kan het bedrag oplopen tot maximaal zes miljoen. Daarmee heeft technisch manager John de Jong een vervanger in huis voor Angeliño, die op het punt staat om zijn terugkeer naar af te ronden.



Lato werd opgeleid bij Valencia en staat daar tot medio 2021 onder contract. Hij mag zich Spaans jeugdinternational noemen en is hard op weg naar de . Net als bij Angeliño haalt de verdediger voor een relatief laag bedrag in huis en wordt er een terugkoopclausule in het contract opgenomen. Zodoende raakt PSV Angeliño deze zomer voor twaalf miljoen euro kwijt aan Manchester City. Valencia krijgt een terugkoopoptie van tien miljoen euro.



Valencia staat erop dat er een terugkoopclausule in de deal met PSV wordt opgenomen. De nieuwe werkgever van Jasper Cillessen wil de mogelijkheid behouden om hem terug te halen wanneer hij zich sterk weet te ontwikkelen in Nederland. Lato zou komend seizoen weinig uitzicht hebben op speelminuten en lijkt in Eindhoven de eerste linksback te worden. Na Robbin Ruiter, Ibrahim Afellay en Bruma wordt Lato de vierde aanwinst van PSV deze zomer.



Momenteel is PSV met de zaakwaarnemers van Lato in onderhandeling over een persoonlijk akkoord. Naar verwachting stapt de linksback dinsdag nog op het vliegtuig naar Eindhoven, waar hij medisch gekeurd zal worden. Zijn presentatie volgt vervolgens niet veel later. Wanneer hij precies aan zal sluiten bij de selectie van trainer Mark van Bommel is vooralsnog onduidelijk. De Eindhovenaren zijn momenteel op trainingskamp in Verbier.