PSV naar Cyprus; Feyenoord treft Nigel Hasselbaink in bloedvorm

PSV kan in de laatste Europa League-voorronde tegenover Apollon Limassol komen te staan.

Als de Brabanders erin slagen om FK Haugesund donderdagavond uit te schakelen, dan wacht in de laatste voorronde van de een dubbele ontmoeting met Apollon Limassol. Voor staat een tweeluik met het Israëlische Hapoel Beer Sheva op het programma, terwijl nog in afwachting is van het resultaar tussen Viktoria Plzen en Royal Antwerp.

Apollon, de nummer drie van het afgelopen seizoen in Cyprus ontdeed zich van Austria Wien: na een 1-2 zege in Oostenrijk volgde donderdag een 2-1 overwinning voor eigen publiek. Feyenoord, dat via Dinamo Tibilsi, doorstootte, kon Hapoel of IFK Norrköping treffen. Na een 1-1 gelijkspel in Zweden volgde donderdag een 3-1 zege voor de Israëliërs, mede door een doelpunt en een assist van voormalig -aanvaller Nigel Hasselbaink.

AZ treft Viktoria Plzen of Royal Antwerp, indien de Alkmaarders donderdag doorgaan tegen FK Mariupol. Antwerp won de eerste wedstrijd met 1-0; de terugwedstrijd begon om 20:00 uur.

De wedstrijden in de laatste voorronde van de Europa League worden afgewerkt op donderdag 22 en 29 augustus.

De uitschakeling van Austria Wien is voor heel Nederland goed nieuws. Oostenrijk staat als nummer elf immers een plek boven Nederland op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Het land zag eerder al Sturm Graz uitgeschakeld worden; namens Nederland is alleen al geëlimineerd in Europees verband.