'PSV moet na vertrek van Bergwijn weer vrezen voor Engelse belangstelling'

PSV moet vrezen voor het vertrek van Noni Madueke, zo weet de Daily Mail te melden.

De zeventienjarige vleugelaanvaller, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, maakte onlangs in de uitwedstrijd tegen (1-1) zijn officiële debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Dat zijn contract nog maar anderhalf jaar loopt, heeft de aandacht gewekt bij verschillende clubs uit zijn thuisland.

nam Madueke in de zomer van 2018 over van , dat hem eerder had weggehaald bij . De jeugdinternational van Engeland heeft zich in Eindhoven stormachtig ontwikkeld en maakte dit seizoen eerst zijn debuut in de voor Jong PSV.

Namens de beloftenploeg van de Eindhovenaren was hij tot dusver in drie wedstrijden goed voor twee doelpunten.

In het begin van het seizoen zat Madueke al op de bank tijdens het met 0-4 gewonnen uitduel met Apollon Limassol in de voorronde van de , maar tot speelminuten kwam het op Cyprus nog niet.

Na tegen (4-1 zege) nog negentig minuten op de bank te hebben gezeten, gunde trainer Ernest Faber hem in de wedstrijd tegen VVV een kwartier voor tijd zijn debuut in de hoofdmacht.

Dat Madueke zich stormachtig ontwikkelt in Eindhoven, is niet onopgemerkt gebleven in Europa. , , en hebben de vleugelaanvaller momenteel in het vizier en houden zijn situatie in de gaten. Vooral het feit dat zijn contract nog maar doorloopt tot medio 2021, maakt Madueke momenteel interessant.

Madueke lijkt voorlopig door het vertrek van Steven Bergwijn naar Tottenham Hotspur in de tweede seizoenshelft op meer speeltijd te kunnen rekenen.