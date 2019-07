'PSV moet geduld betrachten na akkoord over transfer van vijftien miljoen'

PSV en Spartak Moskou bereikten eerder deze week een akkoord over Gastón Pereiro.

De Russische club is bereid om vijftien miljoen euro neer te tellen voor de Uruguayaanse aanvallende middenvelder. Volgens De Telegraaf zit nu in de wachtkamer, daar Spartak tot een persoonlijk akkoord moet zien te komen met Pereiro en diens entourage.

Spartak is woensdag met een zware delegatie afgereisd naar Nederland. De onderhandelingen met de entourage van Pereiro verlopen tot dusver echter moeizaam. Het was de bedoeling dat PSV nog dezelfde dag een 'go of een no go' zou krijgen voor de transfer van de aanvallende middenvelder. Voorlopig hebben de Eindhovenaren nog niks gehoord van beide partijen, wat vooral te maken heeft met de wijze van onderhandelen met de belangenbehartigers van Pereiro.

Volgens De Telegraaf heeft Spartak moeite met de 'typisch Zuid-Amerikaanse manier van onderhandelen' over de persoonlijke voorwaarden van Pereiro. Er zou geschakeld moeten worden tussen drie of vier agenten, met de beruchte Paco Casal voorop. Alle zaakwaarnemers zouden allemaal een andere zienswijze op de toekomst van Pereiro hebben, wat de onderhandelingen gecompliceerd maken. PSV heeft geduld, temeer omdat men een forse transfersom in het vooruitzicht heeft.

De vraag is hoe lang Spartak geduld heeft met de grillige entourage van Pereiro. De aanvallende middenvelder behoorde niet tot de selectie voor het heenduel van PSV in de tweede voorronde van de met FC Basel, dat met 3-2 gewonnen werd.

Jorrit Hendrix zat tijdens die wedstrijd wel op de reservebank bij de Eindhovenaren, maar ook voor hem bestaat concrete belangstelling. heeft zich echter nog niet officieel bij PSV gemeld voor de middenvelder.