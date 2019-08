'PSV moet alsnog vrezen voor snel vertrek van Steven Bergwijn'

PSV dreigt Steven Bergwijn donderdag nog kwijt te raken, zo melden The Sun en de Daily Mail.

zoekt namelijk nog naar een vleugelaanvaller en was nadrukkelijk geïnteresseerd in Wilfried Zaha. Het blijkt echter onmogelijk om een overeenkomst te vinden met , waardoor director of football Marcel Brands heeft besloten om de aandacht richting Steven Bergwijn te verleggen.

Everton onderhandelde de afgelopen tijd intensief met Crystal Palace over Zaha. The Toffees zagen echter drie aanbiedingen voor de vleugelaanvaller geweigerd worden, waardoor men nu besloten heeft om een alternatief te zoeken. Met de naderende transferdeadline begint de tijd te dringen voor Everton, dat er ook niet in slaagde om Alex Iwobi voor een bedrag van 34 miljoen euro los te weken bij .

Lees beneden verder

Om die reden is Brands van plan om contact op te nemen met zijn oude werkgever. Bergwijn wordt de laatste tijd voornamelijk in verband gebracht met , dat volgens de laatste berichten van Estadio Deportivo een verbeterd bod van dertig miljoen heeft uitgebracht. Het Eindhovens Dagblad en The Athletic wisten donderdagochtend tevens melding te maken van een vergeefse poging van om Bergwijn naar Engeland te halen.

Bergwijn zou geen interesse gehad hebben om bij Watford aan de slag te gaan. Volgens berichten uit Spanje wil de vleugelaanvaller wel graag naar Sevilla verkassen en met de Spaanse club zou er zelfs een persoonlijk akkoord bestaan over een vijfjarig contract.

Everton zou op de laatste dag van de Engelse transferwindow de zaken nog overhoop kunnen gooien. Het is voorlopig onduidelijk met welk bedrag the Toffees van plan zouden zijn om zich in Eindhoven te melden.