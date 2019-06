PSV mikt op contractverlenging én verhuurperiode voor talent

PSV wil langer door met Dante Rigo, zo meldt De Telegraaf woensdag.

De club uit Eindhoven wil het nog een jaar doorlopende contract van de Belgische middenvelder verlengen. Tegelijkertijd kijken club en speler om zich heen voor een verhuurperiode.



Rigo werd in 2007 aan de jeugdopleiding van toegevoegd en maakte in september 2017 zijn debuut in de hoofdmacht. Een doorbraak bleef ook afgelopen seizoen uit: hij kwam in 2018/19 tot vijf competitieduels voor het team van Mark van Bommel. Tegen maakte hij in de slotfase het winnende doelpunt.



Volgens het dagblad mikken PSV en Rigo op een verhuurperiode aan een subtopper in de , zoals PSV komend seizoen ook zeer waarschijnlijk Armando Obispo ervaring laat opdoen bij en Sam Lammers dat afgelopen seizoen deed bij sc .



PSV deed eerder deze transferperiode Laros Duarte ( ) en Kenneth Paal ( ) van de hand en maakte dinsdag de verhuur van Maximiliano Romero aan zijn vorige club Vélez Sarsfield bekend. Daartegenover stond de komst van Ibrahim Afellay en de terugkeer van de huurlingen Lars Unnerstall, Hidde Jurjus, Lammers, Derrick Luckassen en Luuk Koopmans.