PSV mikt op '40 tot 50 miljoen' voor Bergwijn

Steven Bergwijn wordt door veel Europese topclubs gevolgd en PSV denkt dat de aanvaller mogelijk meer gaat opleveren dan Hirving Lozano.

Dat zegt -watcher Erik van Haren in een podcast van De Telegraaf. Hij was maandag bij de persconferentie van PSV ter gelegenheid van de nieuwe sponsordeal van de Eindhovenaren. "Gerbrands liet doorschemeren dat Steven Bergwijn heel goed in de markt ligt en misschien wel meer gaat opleveren dan Lozano", aldus Van Haren.



"Een jaar geleden had niemand dat verwacht bij PSV. Dat zijn dingen waar men nu een beetje op hoopt. Europees voetbal, dat levert veel geld op, én dat soort transfers. Het zal niet een bedrag zijn als bij Frenkie de Jong, 86 miljoen, maar ze azen wel op 40 à 50 miljoen."



Steven Bergwijn is bezig aan een uitstekend seizoen; hij schreef al elf goals en twaalf assists in 25 competitieduels op zijn naam. In oktober maakte hij tegen Duitsland (3-0 winst) zijn debuut in het . Na de wedstrijd van zondag tegen de Duitsers, waarin de 21-jarige Amsterdammer de tweede helft speelde, staat de teller op vijf interlands.