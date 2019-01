'PSV mikt met Bayern als volgende gegadigde op recordtransfer'

Steven Bergwijn stond naar verluidt al in de belangstelling van Manchester United en Internazionale.

Een volgende club van naam lijkt zich in de strijd om de aanvaller van PSV te mengen. Voetbal International meldt vrijdagmiddag namelijk dat Bayern München inmiddels ook geïnteresseerd is in de tweevoudig international van het Nederlands elftal.

Der Rekordmeister is op zoek naar opvolgers van Arjen Robben en Franck Ribéry op de vleugels en werd de afgelopen tijd al nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Chelsea-aanvaller Callum Hudson-Odoi. Naast het talent van de Londenaren zou dus ook Bergwijn in beeld zijn om het elftal van Niko Kovac te komen versterken, waardoor Robben mogelijk wordt afgelost door een landgenoot.



Inter wil volgens het weekblad binnenkort om de tafel met het management van Bergwijn, terwijl Manchester United de 21-jarige aanvaller al geruime tijd nauwlettend volgt. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz meldde zich daarnaast afgelopen zomer al in Eindhoven, maar het is maar de vraag of Die Werkself mee kunnen in het financiële geweld dat uit lijkt te gaan barsten rondom Bergwijn.



PSV zou bij een transfer van de vleugelspits namelijk op een clubrecord mikken: Memphis Depay is met een transfersom van 34 miljoen euro nu nog de duurste uitgaande transfer aller tijden van de Eredivisie-koploper en als het aan de beleidsbepalers in het Philips Stadion ligt gaat daar verandering in komen. Bergwijn, die nog vastligt tot medio 2022, heeft een winters vertrek bij PSV overigens uitgesloten en laat een eventuele nieuwe stap zwaar afhangen van het perspectief op speeltijd.