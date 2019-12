PSV met 'bizar slechte score' naar uitduel met 'angstgegner' Feyenoord

PSV wist na de 4-0 nederlaag tegen Sporting Portugal al dat Europese overwintering niet langer mogelijk was.

Daardoor het thuisduel met Rosenborg BK weinig waarde meer. Het 1-1 gelijkspel tegen de Noren is desondanks wederom een teleurstelling in een toch al tegenvallende eerste seizoenshelft. De ochtendkranten sparen het elftal van trainer Mark van Bommel en omschrijven het uitduel met van zondag als cruciaal voor de Eindhovense club.

"Dat wordt het ijkpunt wat betreft de ontwikkeling van de Eindhovenaren en wat zij allemaal te bieden hebben onder de coach", zo schrijft De Telegraaf in een analyse over , dat nog maar weinig tijd heeft om een gedaanteverwisseling te ondergaan.

De aanhang hoopte na de 5-0 zege op op een nieuwe voetbalshow in het Philips Stadion, maar daar kwam tegen Rosenborg bitter weinig van terecht. "In plaats daarvan was het spelniveau mager en oogde de instelling zoals je 'tussendoortjes' speelt wanneer je bovenaan staat in de competitie."

De landelijke krant is met name kritisch op Érick Gutiérrez, die wederom een kans kreeg van Van Bommel, maar andermaal niet wist te imponeren op het middenveld van PSV. "Hij draaide zich voor de zoveelste keer vast op een tegenstander (Pal André Helland, red.), die nu ook direct de 0-1 binnenschoot", zo luidt het oordeel over de jonge Mexicaan in Nederlandse dienst. "Soms is het net of Guti te weinig oriëntatievermogen heeft. Auto's hebben tegenwoordig allemaal omgevingssensoren. Guti lijkt ook een setje te kunnen gebruiken."

Het Algemeen Dagblad vindt het zeer teleurstellend dat Rosenborg tegen PSV het enige punt pakte in de groepsfase van de . "En dus liet PSV een uitgelezen kans liggen om het broze vertrouwen wat verder op te vijzelen in aanloop naar de belangrijke competitiewedstrijd tegen Feyenoord van zondag."

Het vertrouwen in uitwedstrijden is toch al niet groot, want PSV wist sinds eind september geen wedstrijd meer buitenshuis te winnen in competitieverband. werd op 29 september met 0-4 verslagen, daarna volgden tien weken met voornamelijk tegenslag in uitduels. Afgelopen seizoen lagen de verhoudingen heel anders, want tegen Feyenoord werd destijds in december verloren na dertien opeenvolgende overwinningen.

PSV wist slechts twee van de laatste elf duels winnend af te sluiten, wat volgens het Eindhovens Dagblad een groot probleem is. "Een bizar slechte score voor de geplaagde ploeg, waar trainer Mark van Bommel vorige week bungelde."

De druk staat er dus goed op bij PSV, dat tegen Rosenborg 'met de handrem erop' speelde. "Het was een andere wedstrijd dan andere, omdat PSV al uitgeschakeld was en zelfs een 10-0 zege niets had veranderd aan het verdict in de groep. Desondanks kost het gelijkspel de ploeg en de een belangrijk UEFA-punt, 390.000 euro en vertrokken de meeste toeschouwers met een slecht humeur."

Mohamed Ihattaren krijgt een ruime voldoende, maar Armindo Bruma kan niet rekenen op een lofzang. De miljoenenaanwinst van afgelopen zomer speelde een 'heel ongelukkige wedstrijd'. "De potentie van de snelle 25-jarige Portugees is te zien, maar op dit moment lukt niets en lijkt hij zonder vertrouwen te voetballen", zo wordt de vleugelaanvaller omschreven.

"Gisteren was Bruma, uiteraard tot zijn eigen ergernis, een stoorzender in de aanval omdat aannames niet goed waren en zijn vervolgacties mislukten." Genoeg zorgen dus voor PSV in aanloop naar Feyenoord-uit. "Wordt ook daar verloren, dan is in het jaar 2019 zo'n beetje alles misgegaan wat er maar mis kon gaan."