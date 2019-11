PSV met Afellay en zonder Bergwijn en Malen naar Oostenrijk

PSV moet het donderdag tegen LASK Linz doen zonder Donyell Malen en Steven Bergwijn.

De twee aanvallers zijn nog altijd geblesseerd en reizen niet met de selectie van trainer Mark van Bommel af naar Oostenrijk voor het duel in de . In aanloop naar de komende interlandperiode werken de aanvallers in Eindhoven aan hun herstel. Ibrahim Afellay zit wel bij de wedstrijdselectie en reist voor het eerst dit seizoen mee naar een Europese uitwedstrijd.

Malen raakte vorige maand geblesseerd in de met 3-0 verloren wedstrijd tegen . Bergwijn kreeg vervolgens in de thuiswedstrijd tegen LASK Linz (0-0) hamstringklachten, maar speelde het duel desondanks gewoon uit. Sindsdien kwam ook hij niet meer in actie voor de Eindhovenaren en is het de vraag wanneer hij weer inzetbaar is. Bondscoach Ronald Koeman houdt de situtatie van beide aanvallers nauwlettend in de gaten. Vrijdag maakt hij zijn definitieve selectie bekend voor de twee EK-kwalificatiewedstrijen tegen Noord-Ierland en Estland.

Zonder Bergwijn en Malen heeft het moeilijk in de . bleek met 0-4 te sterk en afgelopen zaterdag werd op bezoek bij ternauwernood een punt uit het vuur gesleept (2-2). Cody Gakpo speelde de afgelopen twee wedstrijden in de spits bij PSV. Van Bommel kan in de punt van de aanval ook kiezen voor Kostas Mitroglou en de talentvolle Amar Catic.

PSV is bij een overwinning op LASK Linz zeker van een plek in de volgende ronde. Ook bij een gelijkspel is kwalificatie voor de knock-outfase zo goed als zeker. De wedstrijd in Linz begint donderdag om 18:55 uur.

Volledige PSV-selectie voor duel met LASK Linz:

Doel: Zoet, Unnerstall, Ruiter.

Verdediging: Viergever, Schwaab, Baumgartl, Dumfries, Sadílek, Boscagli.

Middenveld: Teze, Gutiérrez, Afellay, Rosario, Ihattaren, Thomas.

Aanval: Bruma, Doan, Pereiro, Mitroglou, Gakpo, Catic.