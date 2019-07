'PSV mengt zich in strijd met bod van bijna tien miljoen euro'

PSV nam eerder deze zomer afscheid van Daniel Schwaab en de Eindhovenaren zijn sindsdien druk op zoek naar een nieuwe centrale verdediger.

Met Timo Baumgartl van lijkt er in ieder geval al een stopper binnen te komen, terwijl de eerder aangetrokken linksback Olivier Boscagli ook centraal uit de voeten kan. Uit Spanje komen dinsdag bovendien berichten over de verregaande interesse van in Fernando Calero.

De 23-jarige verdediger staat momenteel nog onder contract bij , maar het lijkt voor de club van eigenaar Ronaldo een lastige opgave te worden om hem aan boord te houden. Naast PSV noemt Marca namelijk ook , en als mogelijke gegadigden. Bij laatstgenoemde ploeg zou Calero de opvolger kunnen worden van de naar vertrokken Mario Hermoso.



PSV is volgens de Spaanse sportkrant echter op dit moment het meest concreet en de nummer twee van het afgelopen -seizoen bereidt naar verluidt een bod van een kleine tien miljoen euro voor op de rechtspoot, die vaak als linker centrale verdediger speelt en nog vastligt tot medio 2021 bij los Albivioletas . Calero staat sinds 2016 onder contract bij Valladolid, dat hem destijds oppikte bij Málaga. De verdediger groeide in de afgelopen jaren uit tot een basisspeler en kwam in het voorgaande seizoen tot 36 optredens in LaLiga.



Als PSV inderdaad om en nabij de tien miljoen euro neer gaat leggen voor Calero, wordt hij de op een na duurste aankoop van de huidige transferperiode. Bruma werd eerder immers al voor vijftien miljoen euro opgepikt bij . Trainer Mark van Bommel verwelkomde verder tot nu toe Boscagli, Robbin Ruiter, Toni Lato en Ibrahim Afellay in zijn selectie.