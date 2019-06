PSV mag kleine vijfduizend supporters meenemen naar Johan Cruijff ArenA

PSV mag een kleine vijfduizend kaarten verkopen voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in de Johan Cruijff ArenA.

Dat heeft de KNVB dinsdag naar buiten gebracht. Landskampioen en bekerwinnaar en , de nummer twee van het afgelopen seizoen, openen de nieuwe voetbaljaargang op zaterdag 27 juli met de traditionele strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het duel om de Nederlandse Super Cup zal dus worden gespeeld in de thuishaven van de Amsterdammers.



Om precies te zijn 4.639 fans mogen eind juli de gang maken naar Amsterdam. Dit jaar wordt de strijd om de Johan Cruijff Schaal voor de derde keer gespeeld in het stadion van de club die kampioen is geworden, in tegenstelling tot de eerdere jaren toen de wedstrijd altijd in de ArenA werd gespeeld: "Het doel van deze opzet is om de wedstrijd om de supercup meer tot de verbeelding te laten spreken van clubs en supporters en een échte finale te laten zijn", legt de KNVB uit.



In het eerste jaar was er slechts plek voor 1.200 supporters van bekerwinnaar toen de Arnhemmers het in De Kuip opnamen tegen landskampioen . Vorig jaar mochten de Rotterdammers als winnaar van de TOTO 5.000 fans meenemen naar het stadion van landskampioen PSV en dit jaar zullen de Eindhovenaren door een ongeveer even grote afvaardiging gesteund worden.



Voor PSV valt de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen de twee -voorrondewedstrijden tegen FC Basel in, die voor dinsdag 23 juli en dinsdag 30 juli op de agenda staan. Voor Ajax wordt het treffen met de ploeg van trainer Mark van Bommel wel de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen. De landskampioen krijgt op maandag 22 juli te horen wie de tegenstander zal worden in de derde voorronde van de Champions League en zal dan op 6 of 7 augustus zijn eerste Europese wedstrijd spelen.