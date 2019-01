PSV maakt zich op voor transferrecord: "Dat heeft effect op de waarde"

Het is vrijwel zeker dat een verkoop van Steven Bergwijn en Hirving Lozano voor een transferrecord zorgt bij PSV.

Volgens de dinsdageditie van De Telegraaf bereidt de Eindhovense club zich voor op het zomerse vertrek van de aanvallers. Beide spelers genieten veel belangstelling, worden door delegaties van Europese (top)clubs bekeken en hebben zich ook in de Champions League bij vlagen uitstekend gepresenteerd.



Mino Raiola en Fulco van Kooperen, die respectievelijk de belangen van Lozano en Bergwijn behartigen, worden volgens De Telegraaf 'bijkans platgebeld'. Een zomers vertrek zal gepaard gaan met vele tientallen miljoenen en PSV's uitgaande transferrecord zal zeker verbroken worden, zo schrijft het dagblad dinsdag. Dat record is nu nog de transfer van Memphis Depay naar Manchester United voor 34 miljoen euro.



Technisch manager John de Jong heeft in zijn nieuwe functie het voordeel dat hij jarenlang ervaring heeft opgedaan als hoofdscout. "Ik volg het al tien jaar. Er wordt soms zoveel onzin gemeld", verzucht de sportbestuurder. PSV is deze maand in staat om lucratieve aanbiedingen af te slaan. Een jaar geleden kon de club niets anders dan 'ja' zeggen op een verkoop van Jürgen Locadia aan Brighton & Hove Albion, daar men voortijdig in de Europa League was geëlimineerd.



PSV zit in de positie om richting komende zomer niet zomaar akkoord te gaan met een miljoenenbod, ook omdat de vraagprijzen van de spelers van concurrent Ajax maar blijven groeien. De verwachting is dat Matthijs de Ligt of Frenkie de Jong het uitgaande transferrecord in de Eredivisie gaat verbreken. "Alleen is er tot nu toe in Nederland nog geen speler daadwerkelijk verkocht voor zo'n enorm bedrag, maar het zou natuurlijk kunnen gebeuren", weet De Jong. "Dat heeft ook effect op de waarde van onze spelers. En dus ook op onze onderhandelingspositie."