PSV maakt miljoenenkomst van Bruma wereldkundig

PSV heeft zich definitief verzekerd van de komst van Armindo Tué Na Bangna, kortweg Bruma.

Dat communiceert de Eindhovense club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De van afkomstige vleugelaanvaller kwam zonder problemen door de medische keuring en tekende daarna een vijfjarig contract in het Philips Stadion. Het transferbedrag van de 24-jarige Portugees kan naar verluidt inclusief bonussen oplopen tot vijftien miljoen euro.

Bruma, die in 2016 ook al op het lijstje van stond, werd maandag door O Jogo nog in verband gebracht met . De Portugese topclub was naar verluidt tot een akkoord gekomen met RB Leipzig over een transfersom van om en nabij de vijftien miljoen euro. Zaakwaarnemer Catio Baldé kwam woensdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad alweer met een ander geluid. "Hij kiest voor PSV. Vandaag komt hij en er zal snel een medische keuring zijn."



De kersverse aanwinst uit Portugal wordt in Eindhoven gezien als de mogelijke opvolger van Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano. De aanvallers vertrekken wellicht bij PSV en zijn al in verband gebracht met respectievelijk en . Volgens De Telegraaf is Ajax nog steeds in de markt voor Bergwijn, die een geschatte transferwaarde heeft van ruim veertig miljoen euro. Lozano wordt door Napoli gezien als tweede keus achter James Rodriguez, mocht een deal met omtrent de Colombiaanse middenvelder mislukken.



Bruma kwam in twee seizoenen Leipzig tot 5 doelpunten en 3 assists in 42 competitiewedstrijden. Daarvoor speelde de aankoop van PSV voor , dat hem tussendoor verhuurde aan Gaziantepspor en . Zijn carrière kreeg gestalte bij , voordat hij in 2013 richting Turkije vertrok. Bruma heeft zeven interlands (één doelpunt) voor Portugal achter zijn naam staan.